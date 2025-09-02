Inscription
#Imaginaire

La Mue

Emilie Saitas

A l'écart du monde, mais en au plus proche de soi-même, ce pèlerinage au Japon invite à se perdre pour mieux se retrouver. Au coeur de l'île de Shikoku se trouve le chemin des 88 temples, l'un des plus anciens lieux de pèlerinage bouddhiste du Japon. Ce périple de 1 200 km serpente à travers une végétation dense et sauvage, des montagnes escarpées et des routes interminables, longeant l'océan qui se déploie à perte de vue. A l'écart du monde et au plus proche d'elle-même, Emilie Saitas se lance dans cette nouvelle aventure huit ans après avoir découvert la marche sur le chemin de Compostelle. Ce journal de bord graphique capture chaque instant de ce voyage extraordinaire, dont le décor devient le théâtre d'une mue silencieuse, où le corps et l'esprit s'allègent et se libèrent. Entre rencontres imprévues, paysages à couper le souffle et instants de contemplation et d'introspection, cette marche en solitaire est bien plus qu'un simple défi physique : une ode à la lenteur et à la transformation que seul un voyage de cette ampleur peut offrir. Savoir se perdre pour mieux se retrouver.

Par Emilie Saitas
Chez Editions Tana

|

Auteur

Emilie Saitas

Editeur

Editions Tana

Genre

Divers

La Mue

Emilie Saitas

Paru le 04/09/2025

160 pages

Editions Tana

24,95 €

9791030105933
