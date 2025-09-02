Inscription
#Imaginaire

Shadow Wolves MC

Julie Haroun

ActuaLitté
Dans un monde où le surnaturel se mêle au quotidien, Amy, une jeune femme aux pouvoirs convoités, fuit un ennemi impitoyable. Pour survivre, elle trouve refuge auprès du Shadow Wolves MC, un club de bikers qui sont en réalité des loups, vivant sous forme humaine. A leur tête se trouve Sebastian, un Alpha charismatique aussi puissant que torturé. Entre eux, l'attirance est immédiate, brûlante... et dangereuse. Mais alors que les secrets s'accumulent et que la menace approche, la confiance devient leur seule arme. Sauront-ils faire face aux ténèbres qui les traquent ou se perdront-ils avant la bataille finale ?

Par Julie Haroun
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

Julie Haroun

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Shadow Wolves MC

Julie Haroun

Paru le 02/09/2025

354 pages

Editions Sharon Kena

20,00 €

ActuaLitté
9782819112891
