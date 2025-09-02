Inscription
#Roman francophone

Sa seule épouse

Benoîte Dauvergne, Peace Adzo Medie

" Depuis que ma mère m'avait appris qu'on allait me marier à Eli, j'avais l'impression de porter nos deux familles en équilibre sur la tête comme une bassine pleine à ras bord. Il est difficile d'être la clé du bonheur des autres, de leur victoire, l'instrument de légitimation de leurs actes. " Afi Tekple vit avec sa mère dans une petite ville du Ghana lorsqu'elle se voit offrir l'opportunité qui changera leurs vies : une demande en mariage d'Elikem Ganyo. Mais tout s'avère complexe, à commencer par la cérémonie à laquelle le marié n'assiste pas... sans doute à la demande de la femme qu'il aime – et que sa famille désapprouve. En essayant de faire fonctionner ce mariage, Afi va surtout se donner les moyens d'acquérir une vie d'indépendance dont elle n'aurait même jamais osé rêver.

Par Benoîte Dauvergne, Peace Adzo Medie
Chez Editions de l'Aube

Auteur

Benoîte Dauvergne, Peace Adzo Medie

Editeur

Editions de l'Aube

Genre

Littérature anglo-saxonne

Sa seule épouse

Peace Adzo Medie trad. Benoîte Dauvergne

Paru le 02/09/2025

428 pages

Editions de l’Aube

11,90 €

9782815967822
