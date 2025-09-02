Inscription
#Essais

Arpenter le monde

Michel Foucher

ActuaLitté
Un demi-siècle autour du monde par l'un des plus grands géographes français. Riche de ses voyages dans quelque cent vingt-cinq pays ; les deux tiers des Etats membres des Nations unies, Michel Foucher explore ici les voies d'une géographie vécue comme active et engagée : en chercheur et cartographe, consultant et diplomate, analyste et témoin impliqué. Enquêtes de terrain et entretiens forment, pour ce grand spécialiste des frontières, la matière première de la géographie ; une géographie débouchant sur une géopolitique appliquée. Car Michel Foucher en est convaincu : il est souvent possible d'anticiper les tensions si l'on donne aux représentations spatiales leur juste place dans l'imaginaire des peuples et des acteurs publics. Après une longue carrière, le temps était venu pour lui de procéder à ce que les officiers de l'armée de terre nomment un "retour d'expérience", ou "retex", analyse sans concession des succès et des échecs. Confrontant les passés étudiés aux présents observés, ces Mémoires dessinent une carte passionnante des enjeux du monde contemporain.

Par Michel Foucher
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Michel Foucher

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

Arpenter le monde

Michel Foucher

Paru le 02/09/2025

428 pages

Editions de l’Aube

14,00 €

ActuaLitté
9782815967808
© Notice établie par ORB
