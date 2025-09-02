Le chien qui voulait voir le sud

Il s'appelle Tamon, c'est ce que dit son collier : un chien errant, sale et efflanqué mais au regard plein de fierté et de confiance. Apparu pour la première fois dans la région d'Iwate après le tsunami, Tamon entame un périple qui le mènera très loin vers le sud en traversant tout le Japon. Que vous soyez un malfaiteur, un passionné de course en montagne, une prostituée ou un vieux chasseur, quand vous croisez sa route, l'envie de l'adopter vous vient aussitôt : un chien énigmatique qui deviendra pour vous un manorigami, un ange gardien, distribuant affection et joie comme un cadeau tombé du ciel. Un chien consolateur qui pénètre aussi bien dans les maisons que dans les consciences, bonnes ou mauvaises, parce qu'il a un regard qui sait lire au fond des coeurs. Un chien réconciliateur qui partage pour un temps des vies fracturées, blessées, dont il va changer le cours, avant de reprendre son voyage vers un but connu de lui seul.