Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le chien qui voulait voir le sud

Jacques Lalloz, Seishû Hase

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il s'appelle Tamon, c'est ce que dit son collier : un chien errant, sale et efflanqué mais au regard plein de fierté et de confiance. Apparu pour la première fois dans la région d'Iwate après le tsunami, Tamon entame un périple qui le mènera très loin vers le sud en traversant tout le Japon. Que vous soyez un malfaiteur, un passionné de course en montagne, une prostituée ou un vieux chasseur, quand vous croisez sa route, l'envie de l'adopter vous vient aussitôt : un chien énigmatique qui deviendra pour vous un manorigami, un ange gardien, distribuant affection et joie comme un cadeau tombé du ciel. Un chien consolateur qui pénètre aussi bien dans les maisons que dans les consciences, bonnes ou mauvaises, parce qu'il a un regard qui sait lire au fond des coeurs. Un chien réconciliateur qui partage pour un temps des vies fracturées, blessées, dont il va changer le cours, avant de reprendre son voyage vers un but connu de lui seul.

Par Jacques Lalloz, Seishû Hase
Chez Philippe Picquier

|

Auteur

Jacques Lalloz, Seishû Hase

Editeur

Philippe Picquier

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chien qui voulait voir le sud par Jacques Lalloz, Seishû Hase

Commenter ce livre

 

Le chien qui voulait voir le sud

Seishû Hase trad. Jacques Lalloz

Paru le 02/09/2025

318 pages

Philippe Picquier

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809717181
9782809717181
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.