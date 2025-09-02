Inscription
#Roman francophone

Cavalerie rouge

Isaac Babel, Maurice Parijanine

ActuaLitté
Sur le conseil de Maxime Gorki de "courir le monde pour acquérir de l'expérience", Isaac Babel, alors apprenti écrivain, s'engage comme correspondant de guerre dans l'Armée rouge durant la guerre soviéto-polonaise de 1920. De mai à septembre 1920, il accompagne la 1re année de cavalerie en Volhynie sous le pseudonyme de Kirill Lioutov. La troupe, commandée par Semion Boudienny, se bat contre les Blancs et les Polonais. Babel a trouvé dans ces événements vécus l'inspiration des contes de Cavalerie rouge qui font penser aux Désastres de la guerre de Goya : prisonniers fusillés, cadavres accrochés aux arbres,femmes éventrées... La truculence,la passion, le sombre humour de Babel remettent en question la condition humaine.

Par Isaac Babel, Maurice Parijanine
Chez L'Antilope (Paris)

|

Auteur

Isaac Babel, Maurice Parijanine

Editeur

L'Antilope (Paris)

Genre

Littérature russe

Cavalerie rouge

Isaac Babel trad. Maurice Parijanine

Paru le 02/09/2025

264 pages

L'Antilope (Paris)

9,50 €

ActuaLitté
9782379511639
© Notice établie par ORB
