Textes fondateurs de la Révolution américaine (1775–1776) expliqués et commentés

Cet ouvrage propose un parcours structuré à travers les grandes étapes de la Révolution américaine, en articulant : textes fondateurs, contexte idéologique, institutions et débats constitutionnels. A partir d'un corpus commenté (Common Sense, Déclaration d'indépendance, Articles of Confederation...), il éclaire la genèse intellectuelle et politique des Etats-Unis. Explorant également les zones d'ombre de la révolution - esclavage, exclusion des femmes, sort des Amérindiens - tout en analysant sa réception transatlantique et sa postérité républicaine, cet ouvrage sera un outil précieux pour : - Les étudiants en histoire, science politique, droit, civilisation anglophone (licence / master / prépas / agrégation). - Les candidats aux concours (CAPES, agrégation, ENS, IEP). - Les lecteurs engagés dans des parcours de philosophie politique ou d'études américaines. - Les enseignants du secondaire (HGGSP, HLP, LLCE). Objectifs pédagogiques : - Comprendre l'évolution de la pensée politique américaine dans le contexte des Lumières. - Saisir la complexité du processus révolutionnaire, entre rhétorique, institutions et conflits sociaux. - Proposer une lecture critique des textes fondateurs, replacés dans leur historicité et leurs tensions internes. - Offrir un outil de travail pour les étudiants et enseignants, avec une approche à la fois thématique et chronologique. Points forts : - Corpus de textes fondateurs (traduits) tous commentés. - Lectures croisées de Common Sense, de la Déclaration d'indépendance, de la Constitution. - Mise en perspective avec les Lumières européennes. - Inclusion des angles morts de la révolution : femmes, esclaves, Amérindiens. - Pistes pour penser les héritages contemporains (fédéralisme, libertés, populisme...).