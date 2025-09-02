Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Textes fondateurs de la Révolution américaine (1775–1776) expliqués et commentés

Jean-Eric Branaa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage propose un parcours structuré à travers les grandes étapes de la Révolution américaine, en articulant : textes fondateurs, contexte idéologique, institutions et débats constitutionnels. A partir d'un corpus commenté (Common Sense, Déclaration d'indépendance, Articles of Confederation...), il éclaire la genèse intellectuelle et politique des Etats-Unis. Explorant également les zones d'ombre de la révolution - esclavage, exclusion des femmes, sort des Amérindiens - tout en analysant sa réception transatlantique et sa postérité républicaine, cet ouvrage sera un outil précieux pour : - Les étudiants en histoire, science politique, droit, civilisation anglophone (licence / master / prépas / agrégation). - Les candidats aux concours (CAPES, agrégation, ENS, IEP). - Les lecteurs engagés dans des parcours de philosophie politique ou d'études américaines. - Les enseignants du secondaire (HGGSP, HLP, LLCE). Objectifs pédagogiques : - Comprendre l'évolution de la pensée politique américaine dans le contexte des Lumières. - Saisir la complexité du processus révolutionnaire, entre rhétorique, institutions et conflits sociaux. - Proposer une lecture critique des textes fondateurs, replacés dans leur historicité et leurs tensions internes. - Offrir un outil de travail pour les étudiants et enseignants, avec une approche à la fois thématique et chronologique. Points forts : - Corpus de textes fondateurs (traduits) tous commentés. - Lectures croisées de Common Sense, de la Déclaration d'indépendance, de la Constitution. - Mise en perspective avec les Lumières européennes. - Inclusion des angles morts de la révolution : femmes, esclaves, Amérindiens. - Pistes pour penser les héritages contemporains (fédéralisme, libertés, populisme...).

Par Jean-Eric Branaa
Chez Ellipses

|

Auteur

Jean-Eric Branaa

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire américaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Textes fondateurs de la Révolution américaine (1775–1776) expliqués et commentés par Jean-Eric Branaa

Commenter ce livre

 

Textes fondateurs de la Révolution américaine (1775–1776) expliqués et commentés

Jean-Eric Branaa

Paru le 02/09/2025

355 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340109100
9782340109100
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.