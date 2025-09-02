Inscription
Les institutions administratives en tableaux

Etienne Petit

L'objectif de la collection "Le droit en fiches et en tableaux" est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des tableaux récapitulatifs en page de droite. Très didactique, ces manuels ont été conçus à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en L1 de droit ; - aux élèves des instituts d'études politiques ; - aux candidats aux concours administratifs. Etienne Petit est Administrateur de l'Etat et enseignant à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau.

Par Etienne Petit
Etienne Petit

Droit administratif général

Les institutions administratives en tableaux

Etienne Petit

Paru le 02/09/2025

210 pages

23,00 €

9782340106154
