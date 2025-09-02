Concours Police Officier et Commissaire

Un ouvrage indispensable pour s'entraîner et réussir les épreuves d'admissibilité des concours d'Officier et de Commissaire de Police Issu d'un partenariat entre la Prépa ISP et Gualino/Lextenso, cet ouvrage est né du constat partagé que la réussite aux concours passe par une parfaite maîtrise des attentes du jury. Il aide à décrypter précisément les exigences spécifiques de chaque épreuve d'admissibilité. Puisque les copies sont corrigées en grande partie par des officiers et commissaires, il est essentiel de comprendre leur grille d'évaluation et leurs attentes. Les corrigés de cet ouvrage sont élaborés par les professeurs de l'ISP, professionnels reconnus et formateurs spécialisés dans la préparation à ces concours. De plus, les 27 sujets corrigés de cette nouvelle édition sont organisés par concours et non par matière, comprenant toutes les épreuves : Culture générale, Dissertation en Droit public ou QRC à options, Note opérationnelle et Droit pénal. Ce recueil rassemble les sujets d'annales 2025 et 2024, mais aussi des sujets originaux conçus par la Prépa ISP, offrant ainsi une véritable méthode d'entraînement adaptée aux exigences du jury. En s'exerçant avec ces sujets et leurs corrigés méthodiques, les candidats multiplient les occasions de se préparer efficacement et d'aborder avec confiance les épreuves d'admissibilité aux concours d'Officier et de Commissaire de Police.