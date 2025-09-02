Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit pénal spécial

Coralie Ambroise-Castérot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une analyse complète et structurée de toutes les infractions contre les personnes, les biens et les atteintes à l'intérêt public Le droit pénal spécial est constitué de trois types d'infraction, toutes étudiées dans cet ouvrage : les infractions contre les personnes, contre les biens et enfin celles constituant des atteintes aux intérêts publics. Quels sont les atouts de cette nouvelle édition ? - Chaque infraction est étudiée en suivant un plan classique : élément préalable, élément matériel, élément moral, et les sanctions pour terminer - Jurisprudence et doctrine éclaireront chaque élément constitutif des infractions étudiées, afin de mieux les comprendre, et de pouvoir mieux les appliquer - Des tableaux comparatifs permettront de compléter l'ensemble, en mettant en perspective certains points révélateurs des différentes infractions - Ouvrage conforme au programme de l'examen du CRFPA et du concours de l'ENM Que vous soyez étudiant ou professionnel, cet ouvrage constitue une référence incontournable.

Par Coralie Ambroise-Castérot
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Coralie Ambroise-Castérot

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit pénal spécial

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit pénal spécial par Coralie Ambroise-Castérot

Commenter ce livre

 

Droit pénal spécial

Coralie Ambroise-Castérot

Paru le 02/09/2025

272 pages

Gualino Editeur

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297283915
9782297283915
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.