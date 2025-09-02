Une analyse complète et structurée de toutes les infractions contre les personnes, les biens et les atteintes à l'intérêt public Le droit pénal spécial est constitué de trois types d'infraction, toutes étudiées dans cet ouvrage : les infractions contre les personnes, contre les biens et enfin celles constituant des atteintes aux intérêts publics. Quels sont les atouts de cette nouvelle édition ? - Chaque infraction est étudiée en suivant un plan classique : élément préalable, élément matériel, élément moral, et les sanctions pour terminer - Jurisprudence et doctrine éclaireront chaque élément constitutif des infractions étudiées, afin de mieux les comprendre, et de pouvoir mieux les appliquer - Des tableaux comparatifs permettront de compléter l'ensemble, en mettant en perspective certains points révélateurs des différentes infractions - Ouvrage conforme au programme de l'examen du CRFPA et du concours de l'ENM Que vous soyez étudiant ou professionnel, cet ouvrage constitue une référence incontournable.