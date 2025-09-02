L'essentiel de la micro-economie

Comprendre la micro-économie : les mécanismes essentiels pour analyser les comportements économiques Cet ouvrage propose une initiation claire, structurée et accessible à la micro-économie, discipline fondamentale pour saisir les mécanismes qui régissent les choix des consommateurs, des entreprises et des marchés. Il aborde les grands concepts - offre, demande, formation des prix, concurrence, marché du travail, externalités - tout en illustrant leur application concrète dans les dynamiques économiques actuelles. Les points forts : une approche pédagogique, avec des explications simples, de nombreux exemples, schémas et exercices pour faciliter l'apprentissage et l'autonomie des étudiantsun contenu actualisé, tenant compte des mutations économiques récentes : nouvelles formes de concurrence, économie numérique, évolution des comportements de consommation durable, transition énergétique et leurs impacts sur les marchésun lien constant avec les réalités économiques : les plateformes numériques, l'essor des modèles collaboratifs, l'analyse de la concurrence dans les marchés de l'énergie ou des télécommunications, les enjeux d'inégalités économiques A l'heure où les décisions économiques individuelles influencent directement les grandes tendances collectives (inflation, pouvoir d'achat, transition écologique), la maîtrise des bases de la micro-économie est plus essentielle que jamais pour les étudiants en licence d'économie, gestion ou AES, mais aussi pour toute personne souhaitant acquérir une culture économique.