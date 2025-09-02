Inscription
#Essais

L'essentiel de la micro-economie

Bruno Gendron, Djamel Kirat

ActuaLitté
Comprendre la micro-économie : les mécanismes essentiels pour analyser les comportements économiques Cet ouvrage propose une initiation claire, structurée et accessible à la micro-économie, discipline fondamentale pour saisir les mécanismes qui régissent les choix des consommateurs, des entreprises et des marchés. Il aborde les grands concepts - offre, demande, formation des prix, concurrence, marché du travail, externalités - tout en illustrant leur application concrète dans les dynamiques économiques actuelles. Les points forts : une approche pédagogique, avec des explications simples, de nombreux exemples, schémas et exercices pour faciliter l'apprentissage et l'autonomie des étudiantsun contenu actualisé, tenant compte des mutations économiques récentes : nouvelles formes de concurrence, économie numérique, évolution des comportements de consommation durable, transition énergétique et leurs impacts sur les marchésun lien constant avec les réalités économiques : les plateformes numériques, l'essor des modèles collaboratifs, l'analyse de la concurrence dans les marchés de l'énergie ou des télécommunications, les enjeux d'inégalités économiques A l'heure où les décisions économiques individuelles influencent directement les grandes tendances collectives (inflation, pouvoir d'achat, transition écologique), la maîtrise des bases de la micro-économie est plus essentielle que jamais pour les étudiants en licence d'économie, gestion ou AES, mais aussi pour toute personne souhaitant acquérir une culture économique.

Par Bruno Gendron, Djamel Kirat
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Bruno Gendron, Djamel Kirat

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Microéconomie

L'essentiel de la micro-economie

Bruno Gendron, Djamel Kirat

Paru le 02/09/2025

144 pages

Gualino Editeur

16,00 €

9782297264150
© Notice établie par ORB
