Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droits de l'homme et libertés fondamentales

Henri Oberdorff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce manuel, destiné aux étudiants de licence droit, sera également utile aux candidats à l'examen d'entrée dans un CRFPA. Il est consacré aux droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondements essentiels de toute société démocratique et patrimoine juridique commun de l'humanité. L'ouvrage se divise en deux parties : - la théorie générale des droits de l'homme et des libertés fondamentales : fondations et reconnaissances nationales, européennes et internationales ; modalités d'organisation ; systèmes de protection au niveau des Etats ; organisations internationales - le régime juridique des libertés physiques et des libertés intellectuelles : sûreté personnelle, liberté d'aller et de venir, droit au respect de la vie privée, droit à l'égalité, droit à la vie et dignité de la personne humaine, liberté d'opinion et de conscience, liberté de l'enseignement, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion... Points forts - Un auteur spécialiste de la matière, également auteur du Recueil de textes Libertés fondamentales et droits de l'homme (LGDJ, collection CRFPA) - A jour des dernières actualités relatives aux libertés et droits de l'homme : révision de la Constitution en 2024 pour introduire la liberté de recourir à l'IVG, évolutions de la garde à vue et de la détention provisoire, droit des étrangers (loi du 26 janvier 2024 et pacte européen du 14 mai 2024), loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, montée de l'autoritarisme dans de nombreux Etats, guerre en Ukraine et nouvelles condamnations de la Cour pénale internationale, travaux de l'ONU sur les droits des enfants et de la Mission interministérielle pour la protection des femmes...

Par Henri Oberdorff
Chez LGDJ

|

Auteur

Henri Oberdorff

Editeur

LGDJ

Genre

Droits de l'homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droits de l'homme et libertés fondamentales par Henri Oberdorff

Commenter ce livre

 

Droits de l'homme et libertés fondamentales

Henri Oberdorff

Paru le 02/09/2025

820 pages

LGDJ

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275160689
9782275160689
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.