Droits de l'homme et libertés fondamentales

Ce manuel, destiné aux étudiants de licence droit, sera également utile aux candidats à l'examen d'entrée dans un CRFPA. Il est consacré aux droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondements essentiels de toute société démocratique et patrimoine juridique commun de l'humanité. L'ouvrage se divise en deux parties : - la théorie générale des droits de l'homme et des libertés fondamentales : fondations et reconnaissances nationales, européennes et internationales ; modalités d'organisation ; systèmes de protection au niveau des Etats ; organisations internationales - le régime juridique des libertés physiques et des libertés intellectuelles : sûreté personnelle, liberté d'aller et de venir, droit au respect de la vie privée, droit à l'égalité, droit à la vie et dignité de la personne humaine, liberté d'opinion et de conscience, liberté de l'enseignement, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion... Points forts - Un auteur spécialiste de la matière, également auteur du Recueil de textes Libertés fondamentales et droits de l'homme (LGDJ, collection CRFPA) - A jour des dernières actualités relatives aux libertés et droits de l'homme : révision de la Constitution en 2024 pour introduire la liberté de recourir à l'IVG, évolutions de la garde à vue et de la détention provisoire, droit des étrangers (loi du 26 janvier 2024 et pacte européen du 14 mai 2024), loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, montée de l'autoritarisme dans de nombreux Etats, guerre en Ukraine et nouvelles condamnations de la Cour pénale internationale, travaux de l'ONU sur les droits des enfants et de la Mission interministérielle pour la protection des femmes...