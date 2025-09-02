Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Finances publiques

Martin Collet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Destiné aux étudiants en licence de droit, d'AES et d'économie, aux élèves des IEP mais aussi aux candidats des concours administratifs, cet ouvrage présente l'ensemble du droit des finances publiques : - Les acteurs de la gestion publique : administrations, comptables publics, gestionnaires, organes de contrôle - Les outils de la gestion publique : budgets, décisions de gestion, opérations comptables - L'équilibre monétaire : monnaie, change, politiques monétaires - L'équilibre budgétaire : endettement public, contraintes budgétaires européennes - Les recettes publiques : impôts, cotisations sociales, redevances, emprunt, financement des collectivités locales et des prestations sociales - Les dépenses publiques : dépenses obligatoires, subventions, garanties financières, budget de l'Etat Points forts - A jour de la loi de finances pour 2025, des enjeux économiques et politiques liés à l'augmentation du niveau de déficit et de la dette publique de la France, et de ceux liés à la stabilité de la monnaie. - Première édition couronnée par le prix du livre juridique (2016)

Par Martin Collet
Chez LGDJ

|

Auteur

Martin Collet

Editeur

LGDJ

Genre

Finances publiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Finances publiques par Martin Collet

Commenter ce livre

 

Finances publiques

Martin Collet

Paru le 02/09/2025

550 pages

LGDJ

38,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275159737
9782275159737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.