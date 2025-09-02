Destiné aux étudiants en licence de droit, d'AES et d'économie, aux élèves des IEP mais aussi aux candidats des concours administratifs, cet ouvrage présente l'ensemble du droit des finances publiques : - Les acteurs de la gestion publique : administrations, comptables publics, gestionnaires, organes de contrôle - Les outils de la gestion publique : budgets, décisions de gestion, opérations comptables - L'équilibre monétaire : monnaie, change, politiques monétaires - L'équilibre budgétaire : endettement public, contraintes budgétaires européennes - Les recettes publiques : impôts, cotisations sociales, redevances, emprunt, financement des collectivités locales et des prestations sociales - Les dépenses publiques : dépenses obligatoires, subventions, garanties financières, budget de l'Etat Points forts - A jour de la loi de finances pour 2025, des enjeux économiques et politiques liés à l'augmentation du niveau de déficit et de la dette publique de la France, et de ceux liés à la stabilité de la monnaie. - Première édition couronnée par le prix du livre juridique (2016)