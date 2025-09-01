Inscription
#Roman francophone

Les aventures de Will Darling

K-J Charles, K.J. Charles

Entre les étagères poussiéreuses et les livres d'occasion, le complot que découvre Will dépasse l'imagination. Will Darling est revenu de la Grande Guerre avec quelques cicatrices, beaucoup de médailles, et pas la moindre idée de quoi faire ensuite. Hériter de la librairie chaotique de son oncle se révèle être une bénédiction... jusqu'à ce que d'étranges visiteurs commencent à proférer des menaces. D'abord, un gang criminel, puis le Bureau de la guerre, et tous deux exigent que Will leur fournisse les informations qu'ils recherchent, sous peine de représailles. Will n'a aucune idée de ce dont il s'agit et personne vers qui se tourner, jusqu'à ce que Kim Secretan - un homme charmant, cultivé et singulièrement attirant ­- intervienne pour lui proposer son aide. Alors qu'ils tentent de trouver des réponses et d'échapper aux ennuis, leur désir grandit en même temps que le danger. Puis Will découvre la vérité sur Kim. Son identité, son passé, ses réelles intentions. Furieux et trahi, il ne veut plus jamais le revoir. Mais Will détient des informations qui pourraient coûter la vie à des milliers de gens. Les ennemis se rapprochent de lui de tous côtés... et Kim est le seul qui puisse l'aider. #Espion #Historique #Complot

Par K-J Charles, K.J. Charles
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

K-J Charles, K.J. Charles

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance historique

Les aventures de Will Darling

K-J Charles, K.J. Charles

Paru le 01/09/2025

250 pages

MXM Bookmark

17,00 €

9791038142121
© Notice établie par ORB
