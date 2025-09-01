L'Ombre de la mort

Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce que l'on a réellement. Vivre comme si les dieux s'étaient penchés sur votre berceau et ignorer les fantômes de votre passé demande un certain courage. Enfin, peut-être pas du courage. De l'arrogance, plutôt. Ou quelque chose d'autre encore. Ben est persuadé que le pire est derrière eux et qu'ils méritent de profiter de la vie qu'ils ont bâtie. Ce n'est pas l'orgueil qui le pousse à négliger les signes indiquant que Nikolas ne partage pas sa conviction, c'est l'amour. Car Nikolas sait que quelque chose se prépare. Et il est impuissant. Il ne pourra pas l'empêcher. Il peut juste choisir comment y faire face. Et sans le soutien de Ben, il se retrouve totalement seul. #Trahison #Secrets #Sexy #Violence Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices.