Savoirs, opinions, croyances

Guillaume Lecointre

Les enseignants se trouvent de plus en plus confrontés à des contestations du savoir scientifique. Que dire à un élève affirmant à son professeur de sciences : "Je ne crois pas à l'évolution des espèces, c'est contraire à ma religion". ? Cette deuxième édition du livre propose aux enseignants des explications à mobiliser pour répondre, de manière laïque et sans polémique, à ces contestations qui gagnent du terrain et touchent des thèmes variés : évolution, origines de l'espèce humaine, vaccination... L'ouvrage propose des critères simples permettant de différencier savoir, opinion et croyance. Il explique les fondements épistémologiques et méthodologiques de la démarche scientifique. Il rappelle également que le cours de sciences est une espace collectif dédié au savoir, sans que cela soit incompatible avec la liberté individuelle de croire ou la liberté d'opinion. Ecrit par un auteur qui a signé plusieurs ouvrages à succès chez Belin et qui intervient fréquemment dans les établissements scolaires, ce livre est concis et facile à lire. Il s'adresse aux professeurs de sciences au collège et au lycée, aux professeurs des écoles et à tout public intéressé par la question des rapports savoirs/religion.

Genre

Pédagogie

Paru le 01/09/2025

13,90 €

9791035838966
