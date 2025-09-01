Inscription
Mon Bullet Santé

Olivia Lopez, Laura L.R

ActuaLitté
Après l'adolescence, on laisse tomber son carnet de santé, on oublie de prendre ses rendez-vous de prévention chez les spécialistes et on néglige parfois sa santé... Grâce à ce Bullet de Santé, tout cela est derrière vous ! Retrouvez à l'intérieur des fiches rdv, des conseils et ressources, vos rappels de vaccins et vos rendez-vous annuels, des trackers de suivi de santé, un répertoire, et bien d'autres... Tous vos rendez-vous et résultats médicaux à un seul endroit pour plus de facilité et d'organisation !

Par Olivia Lopez, Laura L.R
Chez Lettres à part éditions

Auteur

Olivia Lopez, Laura L.R

Editeur

Lettres à part éditions

Genre

Livres-jeux

Mon Bullet Santé

Laura L.R

Paru le 01/09/2025

186 pages

Lettres à part éditions

18,00 €

9782494210257
© Notice établie par ORB
