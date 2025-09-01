Mon Bullet Santé

Après l'adolescence, on laisse tomber son carnet de santé, on oublie de prendre ses rendez-vous de prévention chez les spécialistes et on néglige parfois sa santé... Grâce à ce Bullet de Santé, tout cela est derrière vous ! Retrouvez à l'intérieur des fiches rdv, des conseils et ressources, vos rappels de vaccins et vos rendez-vous annuels, des trackers de suivi de santé, un répertoire, et bien d'autres... Tous vos rendez-vous et résultats médicaux à un seul endroit pour plus de facilité et d'organisation !