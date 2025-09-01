Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

Opaline

Jo Inzani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Avant de rencontrer Opaline, je ne savais pas que les animaux aussi pouvaient être autistes, à leur manière, qu'ils souffraient terriblement de la violence du monde. Cela ne l'empêchait pas de m'appeler à l'aide, de façon indistincte et dans un autre langage". Après la Rencontre, le second volet des aventures d'Opaline raconte l'arrivée de la chienne berger blanc suisse dans la maison de Timothée, une collégienne de onze ans à la personnalité particulière, isolée dans un monde de sensations, d'exploration intellectuelle et de lectures que seul son ami Emile partageait avec elle jusque-là. Ces deux êtres à part vont apprendre à se faire confiance, à communiquer autrement, à aller à la découverte de l'autre. Pas besoin de mots pour créer une complicité. Pas besoin de phrases pour être aimé. Entre l'adolescente et l'animal, va naître une relation unique, faite de silences, de sourires et de petits pas vers l'autre. Sur leur chemin, il y aura des défis, des peurs, des incompréhensions... mais aussi beaucoup d'amour et de découvertes. Un roman tendre et sensible sur la différence, l'amitié et les liens magiques entre humains et animaux.

Par Jo Inzani
Chez Encre rouge

|

Auteur

Jo Inzani

Editeur

Encre rouge

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Opaline par Jo Inzani

Commenter ce livre

 

Opaline

Jo Inzani

Paru le 01/09/2025

43 pages

Encre rouge

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386750243
9782386750243
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.