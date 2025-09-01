"Avant de rencontrer Opaline, je ne savais pas que les animaux aussi pouvaient être autistes, à leur manière, qu'ils souffraient terriblement de la violence du monde. Cela ne l'empêchait pas de m'appeler à l'aide, de façon indistincte et dans un autre langage". Après la Rencontre, le second volet des aventures d'Opaline raconte l'arrivée de la chienne berger blanc suisse dans la maison de Timothée, une collégienne de onze ans à la personnalité particulière, isolée dans un monde de sensations, d'exploration intellectuelle et de lectures que seul son ami Emile partageait avec elle jusque-là. Ces deux êtres à part vont apprendre à se faire confiance, à communiquer autrement, à aller à la découverte de l'autre. Pas besoin de mots pour créer une complicité. Pas besoin de phrases pour être aimé. Entre l'adolescente et l'animal, va naître une relation unique, faite de silences, de sourires et de petits pas vers l'autre. Sur leur chemin, il y aura des défis, des peurs, des incompréhensions... mais aussi beaucoup d'amour et de découvertes. Un roman tendre et sensible sur la différence, l'amitié et les liens magiques entre humains et animaux.