La prophétie

Bretonne et initiée aux traditions druidiques, Nicoline s'envole pour le Mexique pour un reportage photographique. Elle ignore encore que ce voyage va bouleverser son destin. Au coeur de la jungle, entre ruines mayas et échos celtiques, les signes s'alignent. Des rencontres mystérieuses, des rituels ancestraux et des révélations troublantes l'accompagnent sur un chemin d'éveil. Peu à peu, Nicoline comprend qu'elle est l'Elue d'une prophétie oubliée, annoncée depuis des siècles... et qui doit s'accomplir le 21 décembre 2012. Son parcours initiatique la pousse à franchir les frontières du visible, à relier deux civilisations que tout oppose en apparence, mais que la sagesse ancienne unit dans une même quête : celle de l'amour universel. Un roman initiatique, où se mêlent spiritualité, légendes et amour. Un voyage entre deux mondes, deux époques... et une vérité universelle.