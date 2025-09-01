Inscription
Les résidents immatures

Laure Fardoulis

Ces nouvelles sont toutes les nouvelles d'une auteure qui décrit des scènes vécues, souvent courtes, le plus souvent cruelles. Elles ne manquent pourtant pas de temps à autre de lancer ici ou là quelques vérités sur la vie. On y croise dans certaines d'entre elles André Pieyre de Mandiargues, Roy Lichtenstein, un séjour dans la résidence d'écrivains du monastère de Saorge, un éditeur, le père Michel Fardoulis-Lagrange de l'auteure, la fille d'un grand peintre postimpressionniste, Pierre Klossowski. Laure Fardoulis traque tous les petits travers, les faux bonds, les comportements biaisés et ridicules qu'elle perçoit chez chacun de ses contemporains. Elle décrit aussi bien les ambiances, les maisons, les villes et les environnements, que les hommes et les femmes qu'elle rencontre. Il y est question de séjours, à Sidi Ifni ou à Essaouira au Maroc, à l'île de Ré, dans la maison du Consul à Saint-Louis au Sénégal, à Cisternino, Schiavonea, Alba ou sur l'île de Stromboli en Italie, à Cuba, de week-ends chez des amis, ou de séjours avec des amis invités à Paris. Laure Fardoulis a le don de description, rapide et précis, donnant instantanément l'ambiance des lieux. Mais ce sont toujours les personnes, les rencontres, qui sont le point de départ de chaque nouvelle : un trait de caractère, une bizarrerie, qui fonde parfois toute la vie, parfois déviante d'une personne... Différences de vies de chacun et spécificités que nous croisons tous au quotidien. Humaines, des plus humaines !

Genre

Contes et nouvelles

Paru le 01/09/2025

278 pages

20,00 €

9782384065325
