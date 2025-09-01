Inscription
#Roman francophone

Le choix de la folie

Alain Marc

Le Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine est un cycle de quatorze poèmes - à dire, à crier et à murmurer - de plus de mille trois cents pages. Un CD a été produit avec la lecture par l'auteur d'un extrait significatif de chaque poème et une composition sonore créée spécifiquement pour chaque poème par Laurent Maza. Une version de ce CD a été créée pour la scène avec un diaporama en fond de scène du peintre Lawrence et représentée à trois reprises dont la dernière au théâtre du Beauvaisis - scène nationale dans la grange de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais - la première étant visualisable intégralement sur Internet. Des lectures d'extraits ont eu lieu ainsi que des publications de passages en livres d'artistes ou en livres pauvres et exposées. Une lecture complète de la totalité du Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine est disponible sur Internet. Le Choix de la folie est le deuxième poème du cycle.

Par Alain Marc
Chez Editions Douro

|

Auteur

Alain Marc

Editeur

Editions Douro

Genre

Poésie

Le choix de la folie

Alain Marc

Paru le 01/09/2025

164 pages

Editions Douro

17,00 €

9782384065301
