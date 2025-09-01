Inscription
Dans la cave

Robbie Schwelle

Rose est enfermée. Dans ce qui ressemble à un sous-sol, ou peut-être une cave. Elle ne sait où elle se trouve précisément ni comment elle est arrivée là. On l'a endormie, on l'a enlevée, un soir à la sortie du cinéma. Chaque jour, elle se réveille dans un état second. Quelqu'un la séquestre et elle n'en connaît pas la raison. Elle entend des pas au-dessus de sa tête, des cris d'enfants, des aboiements, il y a aussi un chien. Une vie de famille ? Elle a récemment perdu son travail, elle est fâchée avec sa meilleure amie, n'a pas de proches, son mec l'a larguée, qui viendra la chercher là ? Qui s'inquiétera de sa disparition ? Probablement personne. Qui est son tortionnaire ? Est-ce ce grand-père, probablement aigri par le handicap de sa femme ? Est-ce cet informaticien de presque quarante ans, introverti, vivant plutôt mal sa solitude ? Est-ce ce bourgeois à qui rien ni personne ne doit résister ? Ou bien est-ce père de famille alcoolique et violent ? Dans la cave est le sixième roman de Robbie Schwelle publié aux éditions Bookless.

Par Robbie Schwelle
Chez Bookless Editions

Auteur

Robbie Schwelle

Editeur

Bookless Editions

Genre

Thrillers

Dans la cave

Robbie Schwelle

Paru le 01/09/2025

213 pages

Bookless Editions

11,80 €

9782372227704
