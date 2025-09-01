Rose est enfermée. Dans ce qui ressemble à un sous-sol, ou peut-être une cave. Elle ne sait où elle se trouve précisément ni comment elle est arrivée là. On l'a endormie, on l'a enlevée, un soir à la sortie du cinéma. Chaque jour, elle se réveille dans un état second. Quelqu'un la séquestre et elle n'en connaît pas la raison. Elle entend des pas au-dessus de sa tête, des cris d'enfants, des aboiements, il y a aussi un chien. Une vie de famille ? Elle a récemment perdu son travail, elle est fâchée avec sa meilleure amie, n'a pas de proches, son mec l'a larguée, qui viendra la chercher là ? Qui s'inquiétera de sa disparition ? Probablement personne. Qui est son tortionnaire ? Est-ce ce grand-père, probablement aigri par le handicap de sa femme ? Est-ce cet informaticien de presque quarante ans, introverti, vivant plutôt mal sa solitude ? Est-ce ce bourgeois à qui rien ni personne ne doit résister ? Ou bien est-ce père de famille alcoolique et violent ? Dans la cave est le sixième roman de Robbie Schwelle publié aux éditions Bookless.