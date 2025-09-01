Fragments d'une âme vagabonde

Ce récit, à la frontière entre le roman initiatique et la réflexion philosophique, suit le parcours de Mira, une jeune fille confrontée à l'exil, aux turbulences de la société et à ses propres tourments intérieurs. Après une catastrophe naturelle qui bouleverse son village, elle entreprend un voyage vers un ailleurs plus stable, accompagnée de sa tante, puis accueillie chez ses grands-parents. Ce déplacement physique devient le prélude d'un déplacement intérieur. A travers des rencontres marquantes - un médecin intrigué par sa personnalité, un vieil homme sage, ou encore le petit-fils de ce dernier, engagé dans une lutte sociale - Mira s'ouvre à la complexité du monde, à la diversité des pensées, des douleurs et des espoirs humains. Le récit accorde une place centrale aux émotions, à la quête d'identité, à l'opposition entre utilité et inutilité, et aux forces intérieures nécessaires pour traverser les épreuves de l'existence. L'univers est décrit comme un espace où se mêlent imagination, poésie, engagement et mémoire. Le texte explore les tensions entre rêves, fatalité, choix et résilience. Mira y apprend à voir autrement, à penser librement, à s'émanciper doucement des injonctions, pour avancer avec lucidité vers son devenir.