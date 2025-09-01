Inscription
Une princesse pour patiente ; Pour le bonheur d'une famille

Karin Baine, Emily Forbes

Une princesse pour patiente, Karin Baine La princesse Georgiana a toujours considéré sa couronne comme une malédiction. Dès qu'elle l'a pu, elle a fui le palais pour s'engager dans l'armée, en quête de sens. Hélas, blessée au combat, la voilà de retour dans sa prison dorée, où elle étouffe. Pressée d'écourter sa convalescence, elle accepte que le Dr Edward Lawrence se charge de sa rééducation. Mais être la patiente du séduisant chirurgien se révèle pour elle un défi supplémentaire... Pour le bonheur d'une famille, Emily Forbes Lorsque Quinn rencontre Alisha Jansson à un congrès médical, il est ébloui. Pourtant, malgré l'attirance qui les pousse l'un vers l'autre, Quinn décide de garder ses distances : père célibataire de jumelles de neuf ans, il sait que ses filles ont plus que jamais besoin de lui. Il est alors loin de se douter que sa sage résolution va être mise à l'épreuve, car sa nouvelle collègue dans le cabinet médical où il vient d'accepter un poste n'est autre qu'Alisha... Romans réédités

