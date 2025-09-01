Inscription
#Polar

Recherches en eaux troubles ; L'enfant de la discorde

Marie Ferrarella, Janice Kay Johnson

ActuaLitté
Recherches en eaux troubles, Janice Kay Johnson Alors qu'il enquête sur une série de crimes, le lieutenant Daniel Deperro constate que les victimes ont deux points communs : primo, elles ont toutes été impliquées dans des affaires de maltraitance. Deusio, les jeunes qui ont subi leurs sévices ont été pris en charge par une femme, Lindsay Engle, une séduisante assistante sociale qui, pour de mystérieuses raisons, refuse de collaborer avec lui... L'enfant de la discorde, de Marie Ferrarella Abasourdie, Marlowe Colton fixe le test de grossesse... Dire qu'il a suffi d'un unique moment d'abandon pour qu'elle se retrouve enceinte ! Enceinte de Bowie, l'héritier des Robertson, le clan ennemi du sien. Mais, alors qu'elle se demande comment le lui annoncer, il surgit chez elle, furieux. Car il vient d'être victime d'une attaque à main armée, et c'est le clan Colton qu'il accuse de cette agression... Romans réédités

Chez Harlequin

|

Auteur

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Paru le 01/09/2025

416 pages

8,90 €

ActuaLitté
9782280522335
