Bébé royal

Le secret d'Amalia, Jackie Ashenden Dans la cathédrale royale, tout le monde retient son souffle, tandis que le prince Rafael interrompt les noces d'Amalia De Vita. Lui qui déteste le scandale n'a pas eu le choix : comment pourrait-il laisser la belle héritière épouser son frère, alors qu'elle est enceinte de lui ? Soucieux de voir son enfant bénéficier d'une naissance légitime dont lui-même a été privé, Rafael exige d'Amalia qu'elle l'épouse... L'enfant du roi, Annie West Quand elle voit arriver un inconnu au campement, Annalisa ressent d'abord de l'appréhension. Mais, l'homme est blessé, et amnésique... Peu à peu, alors qu'elle le soigne dans ce désert hostile, Annalisa sent un irrésistible désir monter en elle. Un désir tel qu'elle y cède... Jusqu'au moment où son bel inconnu recouvre la mémoire, et lui révèle qu'il est le futur souverain de Qusay ! Et quelques temps plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte... L'héritier des Montoro, Katherine Garbera Dans d'autres conditions, une grossesse aurait été la plus heureuse des nouvelles pour Emily. Pourtant, quand elle apprend qu'elle attend un enfant de Rafael Montoro IV, son amant, elle sent le désespoir l'envahir : Rafael n'aura jamais le temps d'être un véritable papa, lui qui est roi. Alors, malgré la distance et les obstacles, elle mettra tout en oeuvre pour rester en contact avec Rafael... Romans réédités