Une émouvante suspecte ; Justice pour Liz

Une émouvante suspecte, Debra Webb Grace Myers et son fils Liam vivent paisiblement. Deux ans auparavant, sous une fausse identité, elle a fui son ex-mari arrêté pour des meurtres en série. Lorsque celui-ci est relâché pour vice de procédure, Grace, terrifiée, se confie à l'adjoint du shérif Robert Vaugh. Mais la jeune femme, dont le courage et la sensibilité l'émeuvent, devient sa suspecte principale quand on retrouve le cadavre de son ex-mari... Justice pour Liz, Cindi Myers Il y a vingt ans, la soeur de Kelsey Chapman est partie rejoindre un inconnu rencontré en ligne. Déterminée à découvrir la vérité, Kelsey se rend à Eagle Mountain pour questionner Tony Meisner, celui qui avait trouvé le corps sans vie de Liz Chapman. Rapidement, il est évident que son enquête dérange et que les suspects sont nombreux. L'aide que lui apporte Tony est-elle sincère ? Ou a-t-il quelque chose à cacher ?