#Roman francophone

Le lévrier et autres récits

Noé Bezborodko

Un lévrier persan, un colosse d'argile aux mains d'acier, un spectre kidnappeur de chiens, une fillette muette au visage rond. Le Lévrier, c'est tout cela - et bien plus encore. Comme le protagoniste, spécialiste de l'étranglement, l'auteur nous prend à la gorge pour ne jamais nous relâcher. On asphyxie, on rêve, on cauchemarde, on sue. Comme les gestes, l'écriture est saccadée, entrecoupée d'introspections glissées avec fluidité au coeur du récit. Dans cette grande ville pluvieuse et poisseuse, les frontières entre songes, cauchemars et réalité deviennent poreuses. Les images surgissent, nous saisissent et nous hantent. Aucune échappatoire dans ce labyrinthe enfiévré, dans cette oeuvre noyée dans le brouillard d'une casse automobile peuplée de chiens osseux et translucides. Le Lévrier est une oeuvre inclassable, à la croisée des genres. Elle incarne parfaitement cette littérature "trop étrange pour vivre, mais trop rare pour mourir" . Son étrangeté pourrait rebuter les moins téméraires, mais une fois imprégné de sa folie poétique, impossible de s'en défaire : il nous dévore jusqu'aux dernières pages.

Par Noé Bezborodko
Chez Zéro édition

|

Auteur

Noé Bezborodko

Editeur

Zéro édition

Genre

Contes et nouvelles

Le lévrier et autres récits

Noé Bezborodko

Paru le 01/09/2025

136 pages

Zéro édition

12,00 €

9791097629106
