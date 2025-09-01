Inscription
#Roman francophone

Derrière le miroir

Alexia Bourne-maison, Jason Dejaegère

Forçant le destin avec sa mère, Quint, garçon pauvre et bégayant de dix ans, croise la route de son idole Jake Longfield. Sous l'aile de ce charismatique acteur, il découvre les merveilles d'Hollywood et accède à un monde de paillettes et de pouvoir. Peu à peu, une réalité fangeuse s'immisce dans leur relation. Que camoufle la générosité de Jake ? Quelle ampleur prendra son emprise sur l'enfant ? Ce premier roman d'Alexia Bourne-Maison s'attaque à un sujet aussi tabou que viscéralement dérangeant. Avec une intrigue haletante et des personnages à la psychologie complexe, l'autrice dresse avec finesse les dérives et l'impunité des puissants de ce monde. Un récit intense et sans concession qui ne laisse aucun lecteur indemne. Les étoiles ne sont visibles que dans l'obscurité.

Par Alexia Bourne-maison, Jason Dejaegère
Chez La lucarne indécente

Auteur

Alexia Bourne-maison, Jason Dejaegère

Editeur

La lucarne indécente

Genre

Littérature francophone

Derrière le miroir

Alexia Bourne-maison

Paru le 11/09/2025

568 pages

La lucarne indécente

24,90 €

9782931220221
© Notice établie par ORB
