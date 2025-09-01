Contes du Soleil Levant

La princesse Chrysanthème s'ennuie. En ouvrant un livre trouvé dans la bibliothèque royale, elle ne s'attendait pas à être projetée dans un autre univers où vivent des doubles de ses proches. Afin de retourner dans son monde, elle part à la recherche de boules de jade magiques. Une quête qui va la conduire à croiser une doubleuse de voix venue du monde des hommes, mais également des adversaires redoutables : poulpe géant, seigneur monstrueux ou fille-serpent.