#Roman francophone

Mon Contes à rebours

Armand Gasiglia

ActuaLitté
A l'heure où ma mémoire pourrait essayer de me jouer ses mauvais tours, il est temps de la prendre de vitesse. Voilà le sens de ce témoignage sur un parcours de vie retracé au fil de souvenirs accommodés à ma sauce "court-brouillon" . De la place de la République jusqu'au conseil municipal, on y trouve au gré de mes pensées, des émotions, des découvertes, quelques grains de poésie, l'esquisse d'une larme, des éclats de rires et une réflexion sur la nécessité de partager un peu plus que de simples mots. La terre n'est pas plate, ni bleue comme une orange, elle n'est pas vraiment ronde non plus. Les souvenirs ne sont jamais exacts, certains sont même purement imaginés. Seul le rêve existe mais le plus souvent il nous échappe. J'ai couché sur le papier un mélange de retour vers le passé et une part de rêve, histoire de ne pas laisser tout disparaitre. L'oubli est le pire des assassins.

Par Armand Gasiglia
Chez Encre rouge

|

Auteur

Armand Gasiglia

Editeur

Encre rouge

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

Mon Contes à rebours

Armand Gasiglia

Paru le 01/09/2025

103 pages

Encre rouge

15,00 €

ActuaLitté
9782386750144
