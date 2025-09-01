Inscription
En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Clairs obscurs

Claude Rouge

ActuaLitté
Dans un décor majestueux où la montagne se déploie entre ombres et lumières, une amitié est soumise à la rude épreuve d'un conflit d'egos. Prenant à son compte le projet de son ami Arno, Gaspard s'élance seul à l'assaut de cinq cols à gravir en moins de seize heures. Un défi insensé, une course contre le temps... et contre lui-même. A chaque pas, sa respiration guide le rythme du récit - inspirer, souffler - dans un face-à-face brutal avec la montagne. Aspiré par la lumière des sommets, tiraillé entre clartés fugaces et zones obscures, les ascensions pourraient constituer un chemin de plénitude, mais passé le dernier col, tout bascule. Vient le temps des peurs et de la honte, des comptes à régler avec l'ami blessé, oublié. Que resterait-il d'un exploit bâti sur la trahison ? Dans ce roman poétique, Claude Rouge explore la frontière entre ombre et lumière, grandeur et chute, solitude et pardon. Porté par une écriture intense et sensorielle, ce récit profondément humain interroge les problématiques de l'ego, les épreuves du corps, et la reconstruction d'une amitié brisée.

Par Claude Rouge
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Claude Rouge

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Littérature française

Clairs obscurs

Claude Rouge

Paru le 01/09/2025

Editions Jets d'encre

17,00 €

ActuaLitté
9782385801359
© Notice établie par ORB
