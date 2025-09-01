Inscription
#Essais

Voyage littéraire

Gérard Pouettre

Cet ouvrage vous propose de vous lancer dans l'écriture à partir d'extraits littéraires comme source d'inspiration. Les 200 citations issues de 70 romans d'écrivains originaires d'une trentaine de pays étrangers vous ouvriront de nouveaux horizons pour laisser libre cours à votre imagination, pour l'aider à voyager. Afin de baliser votre parcours sur les chemins de l'écriture, 110 thèmes donnent des orientations que j'ai moi-même testées avec mes propres narrations. Celles-ci sont destinées à illustrer la diversité des ouvertures sur un même thème, la multitude des scènes de vie imaginables, et à faciliter la mise en oeuvre de la consigne d'écriture. A vous maintenant de raconter vos histoires, de créer votre univers d'écriture personnel.

Par Gérard Pouettre
Chez Editions Douro

Auteur

Gérard Pouettre

Editeur

Editions Douro

Genre

Techniques d'écriture

Voyage littéraire

Gérard Pouettre

Paru le 01/09/2025

322 pages

Editions Douro

22,00 €

9782384065349
