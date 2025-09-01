Voyage littéraire

Cet ouvrage vous propose de vous lancer dans l'écriture à partir d'extraits littéraires comme source d'inspiration. Les 200 citations issues de 70 romans d'écrivains originaires d'une trentaine de pays étrangers vous ouvriront de nouveaux horizons pour laisser libre cours à votre imagination, pour l'aider à voyager. Afin de baliser votre parcours sur les chemins de l'écriture, 110 thèmes donnent des orientations que j'ai moi-même testées avec mes propres narrations. Celles-ci sont destinées à illustrer la diversité des ouvertures sur un même thème, la multitude des scènes de vie imaginables, et à faciliter la mise en oeuvre de la consigne d'écriture. A vous maintenant de raconter vos histoires, de créer votre univers d'écriture personnel.