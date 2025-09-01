Inscription
Violences sexuelles faites à enfants et adolescents

Jean-Pierre Klein

Cet ouvrage de Jean-Pierre Klein, pédopsychiatre, chercheur en psychothérapie, s'appuie sur des exemples de sa pratique d'accompagnements d'enfants, d'adolescents et d'adultes violentés. Dans l'abord indirect des traumas, il leur est demandé de se rouvrir aux capacités enfantines du jeu et à l'imagination, inventions de scènes de marionnettes, d'histoires, de dessins, etc. , qui sont imprégnées à leur insu des violences subies. C'est l'évolution d'une production à l'autre qui remet en mouvement la sidération première : création faisant processus indirect de transformation selon les principes de l'art-thérapie dont l'auteur est un pionnier en France dès 1973. Le livre explore ensuite les effets immédiats des viols et leurs répercussions à distance ainsi que les réactions de l'entourage. Sont abordés les violeurs eux-mêmes, qui agissent au nom de leur domination patriarcale, parentale, hiérarchique, ethnique, cléricale, politique, policière, psychanalytique, les prostitueurs et les pornographes, puis les viols comme armes de guerre, les rituels coutumiers, les mutilations et interventions sur les organes sexuels au nom de normes administratives ou religieuses. Six types de viols sont décrits. L'auteur réexamine les théories référentielles et expose le revirement de Freud attribuant aux filles les fantasmes d'incestes. Il retrace le rappel historique des idéologies concernant les viols d'enfants et d'adolescents, la défense idéologique de la pédophilie en Occident puis l'examen des étapes politiques qui ont amorcé au XXe siècle un renversement de la culture du viol qui justifiait toutes les emprises. Enfin la promulgation de lois qui marquent un progrès encore imparfait. Un détour par des artistes qui ont transcendé leurs traumas dans leur oeuvre présente une nouvelle pratique de réactivation des forces de vie grâce à une symbolisation implicite. Le livre se clôt par l'espoir porté par les mobilisations actuelles qui posent la question des violences de façon civilisationnelle. L'ouvrage est complété par une bibliographie thématique, référencée dans le texte de l'auteur et une liste de plus d'une centaine d'associations intéressées par ces questions. L' AUTEUR. Psychiatre et diplômé en psychologie, Jean-Pierre Klein, né en 1939 à Paris XIXe, est chercheur en psychothérapie, pionnier, dès 1973, de l'art-thérapie artistique qu'il enseigne dans l'Institut national d'expression, de création, d'art et thérapie (INECAT) qui délivre des titres professionnels d'art-thérapeute (niveau 6 européen), qui enseigne aussi la médiation artistique en relation d'aide dans le champ social. Comment dépasser les traumatismes de l'enfance, tenter de prévenir leur reproduction et se prendre sur le moment et rétrospectivement dans ses bras grâce à l'art ?

Par Jean-Pierre Klein
Chez La rumeur libre Editions

Auteur

Jean-Pierre Klein

Editeur

La rumeur libre Editions

Genre

Psychologie de l'enfant

Violences sexuelles faites à enfants et adolescents

Jean-Pierre Klein

Paru le 05/09/2025

400 pages

La rumeur libre Editions

20,00 €

9782355772573
