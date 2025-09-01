Inscription
#Roman francophone

Le bébé d'un docteur islandais ; Une noce dans les Alpes ; Une promesse à tenir

Louisa Heaton, Annie Claydon, Kate Hardy

Le bébé d'un docteur islandais, Louisa Heaton En débarquant en Islande, Merry veut retrouver le Dr Kristjan Gunnarsson. Tous deux se sont connus lors d'un colloque à Hawaï et ont vécu une idylle passionnée. Seulement voilà, après cette aventure sans lendemain, Merry s'est découverte enceinte. Et il est temps pour elle d'avouer à Kristjan qu'il sera bientôt père... Une noce dans les Alpes, Annie Claydon La demoiselle d'honneur qui tombe sous le charme du témoin du marié ? Quel cliché ! Et pourtant, Andrea ressent un véritable coup de foudre pour Cal. Est-ce en raison des Alpes italiennes enneigées qui offrent un cadre somptueux à leur rencontre ? De leur passion commune pour la médecine ? Quoi qu'il en soit, l'attirance est bien là, et il serait fou de ne pas y céder... Une promesse à tenir, Kate Hardy Ruby a toujours vu en Ellis le meilleur ami de son mari, Tom, emporté l'année précédente par la maladie. Elle est donc surprise lorsqu'elle se prend à être touchée par le charme de ce médecin baroudeur censé veiller sur elle, ainsi que l'avait souhaité Tom. Ruby est d'autant plus troublée que cette attirance semble réciproque. Mais leur passion a-t-elle seulement le droit d'éclore ? Romans réédités

Chez Harlequin

Louisa Heaton, Annie Claydon, Kate Hardy

Harlequin

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 01/09/2025

480 pages

8,30 €

9782280522830
