Un protecteur indésirable ; Au supplice du soupçon

Delores Fossen, Debbie Herbert

Un protecteur indésirable, Debbie Herbert La photo est en noir et blanc. Un rond rouge est dessiné sur son coeur. Paniquée, Beth se demande qui la menace ainsi, elle, l'héritière d'un juge richissime disparu récemment. Elle hésite cependant à appeler la police. Car pour rien au monde elle ne veut être protégée par Sammy Armstrong, le policier qui, alors qu'elle n'avait que dix-sept ans, l'a injustement inculpée lors d'une fête sauvage organisée par son frère... Au supplice du soupçon, Delores Fossen Qui est réellement Laney Martin ? Et Owen Slater, veuf et père d'une petite Addie de dix-huit mois, n'a-t-il pas commis une terrible erreur en confiant à cette troublante inconnue la direction de son ranch et la garde de son bébé ? Un doute qui se précise le jour où il découvre Laney, réfugiée dans sa grange, menacée par un inconnu qui, avant de mourir sous ses balles, l'a appelée "Elaine" ... Romans réédités

Par Delores Fossen, Debbie Herbert
Chez Harlequin

|

Auteur

Delores Fossen, Debbie Herbert

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Paru le 01/09/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

9782280522311
