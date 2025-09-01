Un protecteur indésirable ; Au supplice du soupçon

Un protecteur indésirable, Debbie Herbert La photo est en noir et blanc. Un rond rouge est dessiné sur son coeur. Paniquée, Beth se demande qui la menace ainsi, elle, l'héritière d'un juge richissime disparu récemment. Elle hésite cependant à appeler la police. Car pour rien au monde elle ne veut être protégée par Sammy Armstrong, le policier qui, alors qu'elle n'avait que dix-sept ans, l'a injustement inculpée lors d'une fête sauvage organisée par son frère... Au supplice du soupçon, Delores Fossen Qui est réellement Laney Martin ? Et Owen Slater, veuf et père d'une petite Addie de dix-huit mois, n'a-t-il pas commis une terrible erreur en confiant à cette troublante inconnue la direction de son ranch et la garde de son bébé ? Un doute qui se précise le jour où il découvre Laney, réfugiée dans sa grange, menacée par un inconnu qui, avant de mourir sous ses balles, l'a appelée "Elaine" ... Romans réédités