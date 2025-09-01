Inscription
#Roman francophone

Un cow-boy à aimer

Linda Lael Miller, Meg Maxwell, Marie Ferrarella

Une fierté à dompter, Linda Lael Miller Drake Carson ? Jamais Luce n'a rencontré d'homme aussi arrogant ! A peine arrivée au ranch des Carson, voilà qu'elle subit les attaques du cow-boy, qui n'approuve pas sa présence chez lui. Mais si Drake veut la guerre, il l'aura ! Et peu importe si elle perçoit sous ses mauvaises manières une sensibilité à fleur de peau et un charme irrésistible... Un cow-boy à ses côtés, Meg Maxwell Gérer une grossesse surprise tout en nourrissant cinq cow-boys affamés ? Emma en est capable. Réprimer son attirance pour Jake Morrow - l'homme qui lui a offert ce travail de cuisinière au ranch - s'avère en revanche beaucoup plus ardu. Et l'existence d'Emma se complique encore lorsque son père lui impose un marché. Si elle veut hériter de la ferme, elle doit se marier et donner ainsi un père à son enfant. Une folie à laquelle Jake trouve bientôt une solution, en lui proposant de jouer le rôle de son fiancé... Conquise par un cow-boy, Marie Farrarella Chloé s'en veut terriblement. Un sourire de Chance Howell a suffi à faire voler en éclats toutes ses bonnes résolutions ! Elle doit le reconnaître : elle est tombée amoureuse... Pourtant, espérer fonder une famille avec Chance n'est qu'une illusion. Dès lors, elle doit prendre une décision. Renoncer à l'amour qu'elle éprouve pour lui, ou quitter le Galloping Ranch, où elle travaille jour après jour sous ses ordres... Romans réédités

Chez Harlequin

Auteur

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Un cow-boy à aimer

Paru le 01/09/2025

592 pages

8,90 €

9782280522267
