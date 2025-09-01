Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Sauvetage à haut risque ; Héritage mortel

Nicole Helm, Danica Winters

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sauvetage à haut risque, Danica Winters Série "Les gardiens de la montagne" - Tome 1/4 La montagne pour passion, la vérité pour mission Casper, pilote d'hélicoptère, doit conduire une simulation de sauvetage avec Kristin, une bénévole au beau regard vert. Celle-ci avait déjà croisé sa route dans des circonstances tragiques. Quand la simulation tourne à la catastrophe, Casper et Kristin se rapprochent... mais leur nouvelle mission de sauvetage les mène à faire une macabre découverte, et leur révèle qu'ensemble, ils courent de terribles risques. Héritage mortel, Nicole Helm Henry Thompson est ancien marine, pas baby-sitter ! Mais quand la fille de Jessie Peterson lui demande son aide, le caractère rebelle de la préadolescente l'amuse assez pour qu'il accepte. Avec Jessie, mère célibataire blessée par son ex-mari abusif, les échanges sont... explosifs. Alors qu'elle déterre de terribles secrets de famille, le danger menace et l'instinct protecteur de Henry prend le dessus.

Par Nicole Helm, Danica Winters
Chez Harlequin

|

Auteur

Nicole Helm, Danica Winters

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sauvetage à haut risque ; Héritage mortel par Nicole Helm, Danica Winters

Commenter ce livre

 

Sauvetage à haut risque ; Héritage mortel

Nicole Helm, Danica Winters

Paru le 01/09/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280520164
9782280520164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.