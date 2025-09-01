Sauvetage à haut risque ; Héritage mortel

Sauvetage à haut risque, Danica Winters Série "Les gardiens de la montagne" - Tome 1/4 La montagne pour passion, la vérité pour mission Casper, pilote d'hélicoptère, doit conduire une simulation de sauvetage avec Kristin, une bénévole au beau regard vert. Celle-ci avait déjà croisé sa route dans des circonstances tragiques. Quand la simulation tourne à la catastrophe, Casper et Kristin se rapprochent... mais leur nouvelle mission de sauvetage les mène à faire une macabre découverte, et leur révèle qu'ensemble, ils courent de terribles risques. Héritage mortel, Nicole Helm Henry Thompson est ancien marine, pas baby-sitter ! Mais quand la fille de Jessie Peterson lui demande son aide, le caractère rebelle de la préadolescente l'amuse assez pour qu'il accepte. Avec Jessie, mère célibataire blessée par son ex-mari abusif, les échanges sont... explosifs. Alors qu'elle déterre de terribles secrets de famille, le danger menace et l'instinct protecteur de Henry prend le dessus.