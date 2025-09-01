Sous le charme d'un Grec

Personne ne résiste à un milliardaire grec. Et Jace Diamandis est habitué à voir les plus belles femmes lui tomber dans les bras. Pourtant, l'innocente Gigi semble complètement insensible à son charme. C'est bien simple, le luxe dans lequel il évolue n'a aucun effet sur elle ! Agacé par l'indifférence de la belle, Jace se met donc en tête de la séduire. Et, le jour où elle accepte un rendez-vous à bord de son yacht, la situation évolue enfin en sa faveur : Gigi succombe à la passion entre ses bras. Hélas, ce qui ne devait être qu'une liaison de plus à son actif devient une relation bien plus complexe quand Gigi se découvre enceinte...