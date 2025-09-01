Sous la mer ardente

Elle brillera assez fort pour rivaliser avec les Dieux. Séparés de leurs proches, Bellanca et Carver, guerriers en mission divine et alliés récalcitrants, n'ont qu'un objectif : traverser le mythique royaume de l'Atlantide, et récupérer l'éclat de l'Olympe pour mettre un terme à la malédiction qui pèse sur l'Atlantide depuis des générations... et tout cela au nom de Zeus. Car Zeus a besoin d'une armée s'il compte empêcher le coup d'Etat sanglant qui menace l'Olympe, et Bellanca, puissante Magoi de feu au caractère bien trempé, sait qu'il est de son devoir d'en former une coûte que coûte... quitte à se sacrifier, et à renoncer à l'homme qu'elle désire ardemment. Mais récupérer l'éclat de l'Olympe n'est pas une mince affaire, et Bellanca et Carver se retrouvent bientôt plongés au coeur d'un jeu mortel entre les Dieux... un jeu dont leurs coeurs, même unis, pourraient ne pas sortir indemnes. #Atlantide #MythologieGrecque #Aventure