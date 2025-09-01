Rédemption & Vengeance

Dans l'ombre de leurs ennemis, l'amour est leur seul bouclier. Emery Je savais que ma liberté serait éphémère. Revenir dans le lieu qui a brisé le métamorphe en moi me ronge et menace de me faire vriller, mais, cette fois, je ne suis pas seul. Graham, l'alpha protecteur qui éveille en moi des sentiments inattendus, se trouve à mes côtés. Ensemble, nous devons fuir pour avertir la meute du danger imminent. Ce n'est toutefois que la première étape. Mercer et ses métamorphes nous traquent, et notre survie dépendra de notre capacité à détruire cette menace avant qu'elle n'engloutisse tout ce qui nous est cher. Graham Je n'ai jamais rencontré une personne aussi têtue qu'Emery. Et pourtant, il m'obsède. Il dissimule ses insécurités sous vernis de sarcasme, mais, derrière cette façade, j'aperçois un homme qui rêve d'être accepté. Je serai là pour lui, si on s'en sort. Mais fuir ne suffira pas. Car, pour protéger la meute, nous devrons anéantir Mercer et détruire tout ce que le groupe a jamais construit. #Métamorphes #Trahison #Vengeance #Action Ce livre clôt la série La meute Winsford. Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices.