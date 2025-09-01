Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Rédemption & Vengeance

Alice Winters

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'ombre de leurs ennemis, l'amour est leur seul bouclier. Emery Je savais que ma liberté serait éphémère. Revenir dans le lieu qui a brisé le métamorphe en moi me ronge et menace de me faire vriller, mais, cette fois, je ne suis pas seul. Graham, l'alpha protecteur qui éveille en moi des sentiments inattendus, se trouve à mes côtés. Ensemble, nous devons fuir pour avertir la meute du danger imminent. Ce n'est toutefois que la première étape. Mercer et ses métamorphes nous traquent, et notre survie dépendra de notre capacité à détruire cette menace avant qu'elle n'engloutisse tout ce qui nous est cher. Graham Je n'ai jamais rencontré une personne aussi têtue qu'Emery. Et pourtant, il m'obsède. Il dissimule ses insécurités sous vernis de sarcasme, mais, derrière cette façade, j'aperçois un homme qui rêve d'être accepté. Je serai là pour lui, si on s'en sort. Mais fuir ne suffira pas. Car, pour protéger la meute, nous devrons anéantir Mercer et détruire tout ce que le groupe a jamais construit. #Métamorphes #Trahison #Vengeance #Action Ce livre clôt la série La meute Winsford. Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices.

Par Alice Winters
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Alice Winters

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rédemption & Vengeance par Alice Winters

Commenter ce livre

 

Rédemption & Vengeance

Alice Winters

Paru le 01/09/2025

300 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038132610
9791038132610
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.