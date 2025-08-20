Depuis sa rupture, Baptiste n'a plus goût à rien, si ce n'est scroller nuit et jour sur les forums à la recherche de conseils en séduction, en attendant que son père le vire de chez lui. Jeune attachée parlementaire, Léa dédie toute son énergie à son patron, dont les idées réactionnaires attirent de plus en plus d'électeurs. Baptiste et Léa n'ont rien en commun, si ce n'est Parthenia. Parthenia, c'est leur soupape, leur sanctuaire virtuel : une cité gréco-romaine idéale où sens du devoir et discipline règnent en valeurs maîtresses. Mais du jeu en ligne à l'échiquier politique il n'y a qu'un pas, et dans l'obscurité de chambres de garçons solitaires, la fronde s'organise. Les pions sont en place, la partie peut commencer. Pauline Gonthier brosse le portrait incisif d'un malaise civilisationnel. Quand la haine misogyne se diffuse sous les traits du divertissement, la guerre des sexes ne laisse personne indemne.