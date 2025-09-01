Renaissance

Après un mariage qui a tourné au cauchemar, Camille pensait ne plus jamais croire en l'amour. Entre les murs rassurants de la fleuristerie qu'elle tient avec sa tante, elle tente de se reconstruire, pièce par pièce, jour après jour. Jusqu'à ce qu'une soirée de speed-dating, à laquelle elle n'avait aucune intention d'aller, bouscule son existence. Nathan, lui aussi présent par hasard, ne correspond pas à l'idée qu'elle se fait de l'homme idéal. Pourtant, un fil invisible semble les relier. Entre tendresse, doutes, éclats de rire et blessures encore ouvertes, Camille découvre qu'un nouveau départ est peut-être possible à condition d'oser. Mais dans l'ombre, Marc, son ex-mari violent, rôde encore. Et face à la menace, Camille devra trouver la force de protéger ce qu'elle commence à aimer à nouveau. Une romance intense et lumineuse sur la résilience, la peur, et la promesse d'un renouveau.