La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Un an après avoir quitté l'Elysée, Dan Lehman, ancien président de la République, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le couple iconique qu'il formait avec l'actrice Hilda Müller n'est qu'une façade. Alcoolique, menacé par des affaires judiciaires, il tente de revenir sur la scène médiatique tandis que Hilda tient le rôle principal d'un film qui pourrait être sélectionné au festival de Cannes. Mais les fractures de leur vie privée brouillent les frontières entre drame personnel et fiction. Avec ce nouveau roman puissant, Karine Tuil sonde les mécaniques cruelles du pouvoir. Dans cette comédie humaine où l'addiction répond à la difficulté de vivre, où la jeunesse et le capital social deviennent les meilleures armes de séduction se joue une guerre clandestine, mais qui en sortira victorieux ?

Par Karine Tuil
Chez Libra Diffusio

Auteur

Karine Tuil

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Littérature française

La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 01/09/2025

420 pages

Libra Diffusio

26,10 €

9782379323836
