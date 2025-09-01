Un ensemble de poèmes et réflexions s'articulant autour de la tension entre nature, humanité, mémoire et violence contemporaine. L'auteur convoque une écriture inspirée par la philosophie nietzschéenne du dépassement et par les expériences d'isolement volontaire. A travers des descriptions précises de paysages, comme les plateaux du Golan ou les forêts de cèdres, se dessine une quête de vérité brute, débarrassée des artifices modernes. Les poèmes évoquent la puissance silencieuse du monde naturel, en opposition à un monde urbain bruyant, déconnecté, où la barbarie resurgit sous différentes formes, notamment évoquée par les événements du 7 octobre. Le recueil mêle ainsi contemplation poétique et constat sombre sur l'état du monde, tout en appelant à une forme de résistance intérieure, une réappropriation du réel loin des illusions technologiques et des dogmes. La figure du "Sipo Matador", plante grimpante cherchant la lumière en s'appuyant sur un support, devient métaphore centrale de cette volonté de s'élever, malgré les forces contraires. Le texte invite finalement à habiter le monde pleinement, avec lucidité, sans concessions, dans un équilibre fragile entre retrait et engagement.