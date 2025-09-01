Champignons d'Europe tempérée

Cet ouvrage encyclopédique en deux volumes, traduction d'un ouvrage anglais et danois, présente un panorama complet du Règne fongique. Il traite plus de 2 800 espèces de champignons d'Europe et contient plus de 10 000 illustrations et photographies. Avec les champignons à lames, les bolets, les chanterelles et les morilles, mais aussi des groupes moins connus tels que les polypores, les corticiés ou encore les pyrénomycètes, ce guide sur les champignons est d'une ampleur sans précédent pour aborder la diversité fongique. Toutes les espèces sont illustrées par une ou plusieurs photographies ainsi que des informations sur leur morphologie, leur écologie et leur répartition en Europe tempérée. Plus de 1 500 espèces, considérées comme des espèces morphologiquement semblables, sont aussi citées. Les volumes sont divisés en quatre-vingts "groupes morphologiques" , chacun commençant par une roue d'identification innovante avec des photos des caractéristiques distinctives et des dessins des éléments microscopiques essentiel. Les espèces toxiques et comestibles sont codées par une couleur dans le texte.