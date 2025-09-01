Inscription
#Roman francophone

Incroyable rencontre à l'hôpital ; Le secret du Dr McKendry

Alison Roberts, Adeline Magne, Cécile Duteil

Intégrale de la série "Les jumeaux secrets" Josh et Lachlan sont tous les deux médecins... et jumeaux sans le savoir ! Incroyable rencontre à l'hôpital Un regard, et Stephanie tombe sous le charme du Dr Josh Stanmore, chef du service pédiatrique dans lequel elle travaille comme infirmière, à l'hôpital de Gloucester. Elle sait pourtant devoir garder ses distances avec lui. Non seulement Josh est son patron mais, surtout, elle n'a pas de temps à consacrer aux hommes. Maman célibataire, elle tient à ce que Mattie, son fils de onze ans, demeure sa seule priorité... Le secret du Dr McKendry Infirmière passionnée, Felicity est habituée à gérer les cas difficiles. Alors, quand on lui propose de prendre soin d'une vieille dame acariâtre, elle accepte sans hésitation de se rendre dans le manoir des Cotswolds où celle-ci réside. Seule ombre au tableau : le fils de sa patiente, un célèbre chirurgien, est très exigeant. Pas question pourtant de se laisser impressionner par le beau Dr Lachlan McKendry, même s'il fait battre son coeur... Romans réédités

Par Alison Roberts, Adeline Magne, Cécile Duteil
Chez Harlequin

|

Auteur

Alison Roberts, Adeline Magne, Cécile Duteil

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Incroyable rencontre à l'hôpital ; Le secret du Dr McKendry

Alison Roberts trad. Adeline Magne, Cécile Duteil

Paru le 01/09/2025

268 pages

Harlequin

9,00 €

