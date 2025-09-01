Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Scandaleuse nuit londonienne ; L'enfant de Rico Montero ; Captive au paradis

Lucy King, Dani Collins, Michelle Smart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Scandaleuse nuit londonienne, Lucy King Nom : Kate Cassidy. Ville : Londres. Expériences sentimentales : aucune. En rejoignant une agence d'escort-girl pour arrondir ses fins de mois difficiles, Kate n'a pas l'intention d'offrir à ses clients autre chose que des conversations sages au restaurant. Hélas, Theo Knox, le meilleur ami de son frère, s'est mis en tête de la protéger des hommes entreprenants. Jour et nuit... L'enfant de Rico Montero, Dani Collins Poppy adore sa petite Lily. Aussi est-elle effrayée le jour où débarque chez elle le père de l'enfant. Si elle a caché à Rico Montero sa paternité, c'est parce que tous deux n'avaient aucun avenir ensemble. Pourquoi un aristocrate espagnol se serait-il intéressé à une femme comme elle ? Hélas, Rico est là pour reconnaître son héritière et faire de Poppy sa légitime épouse... Captive au paradis, Michelle Smart Si Emily s'est introduite dans le bureau de Pascha Virshilas, le puissant patron de son père, c'était pour trouver les preuves qui disculperaient ce dernier, injustement accusé de vol. Jamais elle n'aurait imaginé être surprise par le redoutable milliardaire en personne. Furieux, celui-ci compte hélas la garder prisonnière sur son île au large de Porto Rico... Romans réédités

Par Lucy King, Dani Collins, Michelle Smart
Chez Harlequin

|

Auteur

Lucy King, Dani Collins, Michelle Smart

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Scandaleuse nuit londonienne ; L'enfant de Rico Montero ; Captive au paradis par Lucy King, Dani Collins, Michelle Smart

Commenter ce livre

 

Scandaleuse nuit londonienne ; L'enfant de Rico Montero ; Captive au paradis

Lucy King, Dani Collins, Michelle Smart

Paru le 01/09/2025

480 pages

Harlequin

7,43 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280522731
9782280522731
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.