Scandaleuse nuit londonienne ; L'enfant de Rico Montero ; Captive au paradis

Scandaleuse nuit londonienne, Lucy King Nom : Kate Cassidy. Ville : Londres. Expériences sentimentales : aucune. En rejoignant une agence d'escort-girl pour arrondir ses fins de mois difficiles, Kate n'a pas l'intention d'offrir à ses clients autre chose que des conversations sages au restaurant. Hélas, Theo Knox, le meilleur ami de son frère, s'est mis en tête de la protéger des hommes entreprenants. Jour et nuit... L'enfant de Rico Montero, Dani Collins Poppy adore sa petite Lily. Aussi est-elle effrayée le jour où débarque chez elle le père de l'enfant. Si elle a caché à Rico Montero sa paternité, c'est parce que tous deux n'avaient aucun avenir ensemble. Pourquoi un aristocrate espagnol se serait-il intéressé à une femme comme elle ? Hélas, Rico est là pour reconnaître son héritière et faire de Poppy sa légitime épouse... Captive au paradis, Michelle Smart Si Emily s'est introduite dans le bureau de Pascha Virshilas, le puissant patron de son père, c'était pour trouver les preuves qui disculperaient ce dernier, injustement accusé de vol. Jamais elle n'aurait imaginé être surprise par le redoutable milliardaire en personne. Furieux, celui-ci compte hélas la garder prisonnière sur son île au large de Porto Rico... Romans réédités