Eprise de son meilleur ami

Michelle Douglas

ActuaLitté
Se marier avec son meilleur ami ? Voilà une idée curieusement tentante pour Sophie. Bien sûr, il ne s'agirait que d'une union de convenance entre eux, purement platonique : Will a besoin d'une femme pour hériter d'Ashbarrow Castle, le domaine familial ; quant à Sophie, elle manque d'argent pour se bâtir une nouvelle existence en Cornouailles. Rien de romantique, donc. Alors pourquoi ne peut-elle s'empêcher de s'imaginer au bras de Will... et dans son lit ? Tandis qu'elle s'efforce d'ignorer les élans de son coeur pour son irrésistible époux, Sophie comprend bientôt qu'elle a commis l'irréparable en tombant amoureuse de lui... Roman réédité

Michelle Douglas
Harlequin

|

Auteur

Michelle Douglas

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Eprise de son meilleur ami

Michelle Douglas

Paru le 01/09/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280522687
