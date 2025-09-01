Au creux du bonheur - Un chantage si imprudent - L'enfant de la crique Prix choc -30 % Au creux du bonheur, Maureen Child Adam Quinn - regard de braise, sexy en diable - vient d'entrer dans son studio photo. Sienna peine à croire que le frère de son défunt compagnon se trouve face à elle pour lui demander de veiller sur un nourrisson. Même si elle a tiré un trait sur la famille Quinn, Sienna ne se sent pas de refuser son soutien à un adorable bébé... Un chantage si imprudent, Joss Wood "? Ne l'épouse pas, Emily. Tu le regretterais. ? " Quoi que Matt dise ou fasse, Emily n'a pas le choix : elle doit épouser Nico Morris. Ce n'est pas l'amour qui la pousse à se marier avec lui mais bien l'odieux chantage qu'il exerce sur elle à cause de photos compromettantes de son père. Pourtant, Emily rêverait de se réfugier entre les bras protecteurs de Matt... L'enfant de la crique, Ann Major Il a suffi d'un baiser pour que Cole se consume de désir pour Maddie. Mais elle a fini par le quitter, sans un mot d'explication. Aussi, le jour où Cole voit resurgir la femme qui, depuis six ans, hante ses jours et ses nuits, il est bien résolu à la briser. Mais sa soif de vengeance se heurte bientôt au secret que Maddie lui a caché : elle a un fils... Romans réédités